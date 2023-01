Zur Absturzursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. Eine Kommission werde die Ursachen untersuchen, teilte die Luftwaffe mit. Der Hubschrauber habe zum Notfalldienst der Regierung in Kiew und damit zum Verantwortungsbereich des Innenministeriums gehört. Einem Luftwaffensprecher zufolge handelte es sich um einen Hubschrauber des Typs Airbus H225 "Super Puma". Die Europäische Agentur für Flugsicherheit EASA hatte 2016 gegen den H225 wegen Sicherheitsbedenken ein vorläufiges Flugverbot verhängt. Schon das Vorgänger-Modell AS332 war in mehrere Flugunfälle verwickelt.

Der Unglücksort Browary liegt rund 20 Kilometer vom Stadtzentrum Kiews entfernt. In den ersten Tagen des am 24. Februar 2022 begonnenen Ukraine-Krieges hatte es in der Stadt heftige Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Kräften gegeben.