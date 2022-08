Russland will seine Schwarzmeerflotte nach den jüngsten Rückschlägen verstärken. Der neue Kommandeur Viktor Sokolow sagte der staatlichen Nachrichtenagentur Tass, die Flotte erhalte noch in diesem Jahr zwölf neue Schiffe sowie zusätzliche Flugzeuge und Landfahrzeuge.

Sokolow hatte am Mittwoch den bisherigen Kommandeur Igor Osipow abgelöst. Dieser war nach mehreren Explosionen in Flottenstützpunkten auf der annektierten Halbinsel Krim abberufen worden. Zuvor war im April das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte, der Kreuzer Moskwa, untergegangen. Ukrainischen Angaben zufolge wurde er durch einen Raketenangriff versenkt. Das russische Verteidigungsministerium hatte dagegen erklärt, an Bord sei Munition explodiert und habe einen Brand ausgelöst.