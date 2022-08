Auch die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) beobachtet die Lage um die AKWs in der Ukraine sehr genau und veröffentlicht aktualisierte Berichte. Die GRS teilt auf MDR-Anfrage die Einschätzungen des BfS. "In jedem Fall kann man sagen, dass die Auswirkungen auf Deutschland selbst im unwahrscheinlichen Falle einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen sehr begrenzt wären", so Jan Klebert von der GRS.

Dennoch bewertete Klebert im Interview mit dem Deutschlandfunk die militärische Präsenz am AKW Saporischschja als "nicht tragbar". Sie verstoße gegen die Genfer Konvention, wonach kriegerische Handlungen in der Nähe von kerntechnischen Anlagen zu unterlassen seien. Dennoch gehe aktuell keine akute Gefahr aus, die Anlagen seien gut geschützt. So würde einfacher Artilleriebeschuss nicht gleich zu einem kerntechnischen Unfall führen. Der Reaktor sei so gut geschützt, dass er auch Flugzeugabstürzen oder Erdbeben standhielte. Besorgnis bereite der GRS vor allem die Situation der Mitarbeiter, die in einem Kriegsgebiet lebten und unter fremder Besatzung ihrer Arbeit nachkommen müssten.