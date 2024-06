Auch die Außenministerin Annalena Baerbock will die Ukraine weiter unterstützen und befürwortete am Morgen in ihrer Rede den Weg in die Europäische Union. Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht, wie Scholz, ein großes Interesse deutscher Unternehmen, in die Ukraine zu investieren. Es fehle jedoch an Garantien. Das Land habe viele Fachkräfte, Fortschritte beim Kampf gegen die Korruption gemacht und die Perspektive, ein vollwertiges Mitglied der EU und damit im europäischen Binnenmarkt zu werden.