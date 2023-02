Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte kurz vor der Abstimmung in New York zu einem klaren Zeichen an Russland aufgerufen: "Heute muss sich jeder von uns entscheiden: Mit dem Unterdrücker isoliert dastehen – oder für den Frieden zusammenstehen. Wenn Russland aufhört zu kämpfen, endet dieser Krieg. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, ist es das Ende der Ukraine."



Baerbock hielt ihre Rede auf Bitten der Ukraine als letzte reguläre Sprecherin vor der Abstimmung. Sie hatte zuletzt vor allem in Ländern des sogenannten globalen Südens für eine Zustimmung zur Resolution geworben – so auch bei der Sicherheitskonferenz in München.