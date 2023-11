Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger ist tot. Der "angesehene amerikanische Gelehrte und Staatsmann" Kissinger sei am Mittwoch in seinem Haus im US-Bundesstaat Connecticut gestorben, erklärte dessen Beratungsfirma Kissinger Associates. Kissinger wurde 100 Jahre alt.

Henry Kissinger wurde am 27. Mai 1923 im bayerischen Fürth als Sohn eines jüdischen Lehrers geboren. 1938 floh die Familie vor den Nazis nach Amerika.

Im Zweiten Weltkrieg kämpfte Kissinger als US-Soldat gegen Deutschland. Seiner fränkischen Heimatstadt Fürth blieb Kissinger immer verbunden: Im hohen Alter besuchte er ein Heimspiel der SpVgg Greuther Fürth nach deren Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga. Im Vietnamkrieg führte Kissinger mit dem kommunistischen Nordvietnam Geheimverhandlungen, die zum Waffenstillstandsabkommen und zum Abzug der US-Truppen führten. Kissinger erhielt dafür gemeinsam mit dem nordvietnamesischen Unterhändler Le Duc Tho den Friedensnobelpreis. Kissinger gab diesen zurück, nachdem das kommunistische Nordvietnam den Süden überrannt hatte.

Immer wieder sah sich Kissinger aber auch scharfer Kritik ausgesetzt. In Kissingers Amtszeit als Nixons Sicherheitsberater fällt auch die Bombardierung von Kambodscha, einem neutralen Nachbarstaat des Vietnam. Tausende kambodschanische Zivilisten kamen dabei ums Leben. Zudem soll der Geheimdienst CIA auf Kissingers Betreiben hin 1973 den Putsch gegen den sozialistischen Präsidenten von Chile, Salvador Allende unterstützt haben, weil die USA ein zweites Kuba befürchteten.

Bis zuletzt kommentierte Kissinger öffentlich die weltpolitische Lage: Er äußerte Verständnis für die Schwierigkeiten Deutschlands, seine Rolle in Europa im Zuge des Ukraine-Kriegs zu finden. Andere Aussagen Kissingers wurden als Aufforderung an die Ukraine gedeutet, die Krim und Teile des Donbass an Russland abzutreten. Kurz darauf relativierte er diese Aussagen allerdings.