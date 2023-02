Geheime Unterlagen US-Justiz findet keine weiteren Dokumente in Bidens Strandhaus

Bei einer Durchsuchung des Strandhauses von US-Präsident Joe Biden haben die Ermittler keine weiteren Geheimdokumente gefunden. Zweimal sind die Behörden in den letzten Monaten bereits fündig geworden. In den vergangenen Monaten waren Geheimdokumente in einem früheren Büro Bidens und im Wohnhaus des Präsidenten in Wilmington in Delaware an der US-Ostküste gefunden worden.