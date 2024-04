An "Massentourismus", also am Begriff, sei gar nichts gut, sagt Bernd Eisenstein. Der Begriff sei negativ besetzt, so der Direktor des Deutschen Instituts für Tourismusforschung in Heide. "Ich würde mal sagen es gibt durchaus einen guten Tourismus, der auch in großer Anzahl verwirklicht werden kann. Es ist eben immer die Frage, wie man es macht."