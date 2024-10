Wer in Mathematik aufgepasst hat, dem kommt die Heizkurve in den Heizungseinstellungen bekannt vor. Die X-Achse stellt die Außentemperatur dar, in Abhängigkeit davon kann man auf der Y-Achse die Vorlauftemperaturen einstellen. Es lässt sich der Anstieg, also die Neigung der Kurve, einstellen und das Höhenniveau der Kurve. Ist der Anstieg im unteren Außentemperaturbereich zu flach, also in der Regel ganz links, tritt genau unser Problem auf. Alternativ zur Änderung des Anstiegs kann man auch die Kurve als Ganzes nach oben schieben.



Wichtig: Bei moderner Brennwerttechnik ist der Spareffekt im zweistelligen Prozentbereich bezüglich des Verbrauchs größer, je niedriger die Vorlauftemperaturen sind. Deren richtige Höhe ist zudem abhängig vom Gesamtsystem, ob es sich zum Beispiel um ein Einrohrsystem handelt (alle Heizkörper hängen wie Eisenbahnwaggons hintereinander) oder um ein Zweirohrsystem, bei dem alle gleichberechtigt direkt ihr warmes Wasser bekommen und nicht das schon etwas erkaltete des Nachbarheizkörpers.