Weit weniger technisch und weit weniger elegant ging es zumeist in unseren Gefilden zu: Dort waren Schwarzküchen sehr verbreitet. Und zwar über Jahrhunderte hinweg bis in die Barockzeit hinein, wie Robert Laser weiß, Professor für Innenarchitektur an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle.

In alten Pfarrhäusern zum Beispiel seien oft noch Ruß-Spuren an den Natursteinmauern im Erdgeschoss erkennbar – dort fand das dörfliche Schlachten statt, das Räuchern und alle 14 Tage das Backen. Es musste, so Laser, schnell nach außen abgelüftet werden, manchmal über das Fenster, oft schon über Kaminzüge. "Für uns heute ist unvorstellbar, was in diesen Zeiten, wenn die Schwarzküche benutzt wurde, im Erdgeschoss los war", meint Laser und weiter: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für irgendjemanden gut war, außer dass es harte Arbeit war."