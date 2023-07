Reportage Leben, lieben, vergessen – Alzheimer mit 40

Als Yvonne Herber immer häufiger ihr Handy verlegt und Passwörter vergisst, ist sie selbst nicht allzu beunruhigt. Sie arbeitet als Kauffrau im gleichen Unternehmen wie ihr Mann. Doch ihre Arbeitskollegen wenden sich besorgt an ihren Mann: Yvonne sei zunehmend verwirrt, man müsse etwas unternehmen. Die Untersuchung in der Uniklinik Frankfurt ergibt schließlich die unfassbare Diagnose: Alzheimer im Frühstadium – mit gerade mal 42 Jahren. Eine klassische Alterskrankheit, die brutal in den Alltag einer berufstätigen Frau mit Familie einschlägt.