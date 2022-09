Wer braucht schon Barmherzigkeit?

Barmherzigkeit kann man auf unterschiedliche Art und Weise leben. Sieben leibliche und sieben geistige Werken der Barmherzigkeit kennt die katholische Kirche. Das Heilige Jahr dient in der katholischen Kirche der inneren Einkehr, der persönlichen Glaubenserfahrung, dem Pilgern und der Umkehr. Es fordert dazu auf, die Beziehung mit Gott und zu den Mitmenschen zu erneuern. Wer sich in Barmherzigkeit üben will, sollte die sieben Werke derselben kennen.

In Mitteldeutschland haben die Bischöfe dafür insgesamt sechs Kirchen ausgesucht:



Drei davon allein im Bistum Dresden-Meißen. Wer sucht, kann dies in der Wallfahrtskirche Mariä Aufnahme in den Himmel in Rosenthal, der Kathedrale Sanctissimae Trinitatis, der ehemaligen Katholische Hofkirche in Dresden und der Basilika Heilig Kreuz im Kloster Wechselburg finden.



Im Bistum Magdeburg ist die Kathedrale St. Sebastian dabei, der Dom St. Marien in Erfurt und die Wallfahrtskirche Christus der Erlöser in Bebendorf öffnen für das Bistum Erfurt ihre Pforte.