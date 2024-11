Selbstbestimmt | 05.12.2024 | 22:40 Uhr im MDR Fernsehen & online first in der ARD Mediathek Barrierefrei zum Arzt? fragt Gina Rühl

Hauptinhalt

27. November 2024, 15:00 Uhr

Menschen mit Behinderung dürfen nicht benachteiligt werden, auch nicht in der Gesundheitsversorgung. Dass die Selbstverpflichtung längst nicht Realität ist, zeigt Selbstbestimmt-Host Gina Rühl und erkundet die Gründe im Gespräch mit Betroffenen wie Linus Bade, der seine Erlebnisse in der Praxis inzwischen auf Instagram teilt, mit Aktivistinnen wie Charlotte Zoch, die in der Frauengesundheit großen Handlungsbedarf sehen und dem Bündnis Inklusives Gesundheitswesen, das ein Gesetz anmahnt.