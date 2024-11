Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Maßnahmen teilweise rechtswidrig Corona-Aufarbeitung: Sachsens Landeskirche bekommt Recht vor OVG Bautzen

21. November 2024, 16:21 Uhr

Weder Gottesdienst noch Seelsorge, die Kirche geschlossen – so sah es schlimmstenfalls aus für Gläubige mitten in der Corona-Pandemie, was bis heute für heftige Kritik sorgt. Auch die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens (EVLKS) folgte damals den Auflagen der Corona-Notverordnung, strengte aber im Februar 2022 zugleich ein Normenkontrollverfahren an, da sie die Maßnahmen teils für unverhältnismäßig hielt. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bautzen sieht sie sich nun bestätigt.