AfD bringt ihren Antrag auf Einsetzung des Ausschusses durch und bekommt Stimmen vom BSW.

CDU und SPD beantragen stattdessen eine Enquete-Kommission. Grüne auch dafür.

Linke haben verfassungsrechtliche Zweifel.

Ein Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages wird sich mit eventuellen Missständen in Politik und Verwaltung sowie mit einem möglichen Fehlverhalten von Politikern während der Corona-Pandemie in Sachsen beschäftigen. Ein Antrag der AfD-Fraktion dazu hat in einer Sondersitzung des Parlaments die ausreichende Zustimmung bekommen - mit Zustimmung der AfD-Fraktion und Teilen der BSW-Fraktion.

BSW hatte ebenfalls einen Untersuchungsausschuss zu dem gleichen Thema beantragt. Weil die Fraktion aber nur 15 Abgeordnete hat, konnte sie aus eigener Kraft kein solches Gremium einsetzen; alle anderen Fraktionen stimmten dagegen.

AfD: Schuldhaftes Verhalten prüfen

Sachsens AfD-Landeschef Jörg Urban sagte in der Debatte, bis heute bestünden Zweifel an der Rechtmäßigkeit vieler Coronaschutzmaßnahmen. Er nannte unter anderem Schulschließungen, die 2-G-Regel im Einzelhandel und den 15 Kilometer Ausgangsradius. Es gehe nicht allein um Lehren für die Zukunft, so Urban. "Es muss geprüft werden, ob es schuldhaftes Verhalten seitens der Staatsregierung gab."

BSW kritisiert AfD

Sachsens BSW-Chefin Sabine Zimmermann hob hervor, dass die Gesellschaft wieder versöhnt werden müsse. Zugleich kritisierte sie das Handeln der AfD. "Die Partei hatte vier Jahre Zeit, zu reagieren. Erst als das BSW einen Untersuchungsausschuss zur Coronapandemie zum Wahlkampfthema erhoben hatte, kam die AfD mit einem eigenen Antrag um die Ecke."

CDU und SPD wollen Forum statt Tribunal

CDU und SPD, mit denen das Bündnis Sahra Wagenknecht aktuell über eine mögliche Regierungskoalition sondiert, wollen zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie einen anderen Weg gehen. Sie stellten einen Antrag für eine Enquete-Kommission, über den der Landtag später beraten soll.

"Eine Enquetekommission hat den Forumsgedanken, ein Untersuchungsausschuss den Tribunalgedanken," sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Sören Voigt. Eine Enquete-Kommission könne Wissenschaftler und Bürger einbeziehen, weitere sich ergebende Themen bearbeiten und ihre Arbeit öffentlich machen. Ein Untersuchungsausschuss bestehe dagegen nur aus Mitgliedern des Landtages, habe einen klar umrissenen Auftrag und arbeite weitgehend nicht öffentlich.

Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion Laura Stellbrink verwies darauf, dass solche Untersuchungsausschüsse in anderen Bundesländern ergebnislos eingestellt wurden.

Bildrechte: Panthermedia

Grüne für Enquete-Kommission, um über Fehler zu reden

Auch die Grünen sprachen sich für eine Enquete-Kommission aus. Es sei wichtig, über Fehler und Fehlentscheidungen zu sprechen. Viel wichtiger sei es aber, die richtigen Schlüsse für die Zukunft daraus zu zu ziehen, sagte der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Valentin Lippmann. "Ein Untersuchungsausschuss ist in einer solchen Situation so geeignet wie ein Klappspaten oder Hammer und Sichel für die morgendliche Rasur."

Linke hat verfassungsrechtliche Bedenken