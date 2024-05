MDR KULTUR: Jede fünfte Beziehung entsteht derzeit übers Online-Dating – und es werden eher mehr als weniger. Was für die einen unromantisch klingt, ist für die anderen eine große Chance: Menschen mit Behinderungen können sich online so präsentieren, wie sie gesehen werden wollen und erreichen mehr potentielle Partner und Partnerinnen. Doch funktioniert das auch?

Tan Caglar, Comedian, Schauspieler, "Selbstbestimmt"-Host: Ja, es ist natürlich die Präsentation der besten Seiten, das Negative kann man erst mal weglassen. Das kommt dann später durch. Fast schon wie in jeder normalen Beziehung. Man ist natürlich auch nicht so ausgeliefert. Man kann erstmal abwarten und sacken lassen, was der andere geschrieben hat. Man muss nicht sofort antworten, wie wenn man sich persönlich gegenübersteht. Der Nachteil: Dass man keinen persönlichen Eindruck haben kann, sondern eben nur das, was der andere von sich präsentieren möchte.

Sie haben einen Selbstversuch gestartet bei Tinder und sich einmal im Profil-Foto mit und ohne Rollstuhl präsentiert. Wie sieht die Bilanz aus? Man könnte sich ja auch vorstellen, bei der Variante mit Rollstuhl ist man viel schneller beieinander oder bei den wirklichen Themen ...

Total. Diese Frage habe ich mir ja schon vor unserem Versuch für "Selbstbestimmt" gestellt: Was stellst du für ein Foto ein? Mit Rollstuhl, da traut sich vielleicht die eine oder andere Dame nicht, dich anzuschreiben. Nimmst du eins ohne, fliegt dir das vielleicht beim ersten Date um die Ohren. Man kann sich natürlich was einfallen lassen und drunter schreiben: "Bin nicht so der Typ, der Frauen hinterherläuft." Oder: "Suche Frau im Erdgeschoss", dann hat man schon mal einen Hinweis eingebaut und kann damit sagen: "Hey, pass' mal auf, das ist für mich nicht das Wichtigste!"

Ich glaube, der größte Vorteil für Menschen mit Behinderungen bei so einer Dating-App ist tatsächlich, und das finde ich gar nicht so schlimm, erstmal gar nicht so damit zu hausieren, was man für eine Behinderung hat, sondern erst mal zu zeigen: Hey, was hab ich denn sonst so für - jetzt hätte ich fast gesagt - Eigenschaften. Eine Behinderung ist ja keine Eigenschaft, sondern ein Fakt, der mitschwingt. Und das Gegenüber darf dann entscheiden, finde ich den so cool von der Persönlichkeit her, dass das für mich keine große Rolle spielt, und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende.

Kai Bosch, der Poetry-Slammer, zeigt sich im Gespräch mit Ihnen frustriert, weil er immer wieder Absagen einstecken muss, er sagt: "Bei denen ohne Behinderung geht es neutral los, wir müssen uns beim Dating aus dem negativen Bereich hocharbeiten." Wie nachteilig ist eine Behinderung bei der Partnersuche, wie sehen Sie das?

Es hat natürlich immer was mit Unsicherheit zu tun. Wenn ich jetzt jemanden über eine Dating-App kennen lerne und der dann sagt: "Ich habe eine Behinderung." Dann fragt man sich natürlich als erstes, wie beeinflusst mich oder uns das Ganze. Also was mache ich, wenn ich ein passionierter Skifahrer bin und einen Rollstuhlfahrer kennen lerne, also hat sich das dann erledigt? Suche ich mir den Menschen danach aus, ob er gut zu meinen Hobbies passt? Oder geht es mir um die Person selbst mit ihren eigenen Eigenschaften? Und das, glaube ich, ist der entscheidende Faktor.

Es ist also auch eine Frage der Ehrlichkeit, wenn man sich fragt: Welche Gründe stecken hinter einem Kontaktabbruch oder bei Absagen von Treffen. Ist es die Behinderung oder wird anders umschrieben?

Man muss den Leuten eine Chance geben. Was wirklich interessant war bei den beiden Profilen, dass ich mehr Zuschriften bekommen habe bei dem dem Profil mit Rollstuhl als ohne.

Welchen Schluss haben Sie daraus gezogen?

Es gibt mehrere Ansätze: Es kann sein, dass eine Frau in die Richtung denkt: "Ja, wenn der im Rollstuhl sitzt, dann hat er wahrscheinlich schon einen sehr gestärkten Charakter. Er hat viel durchgemacht." Keine Ahnung. Man kann es humoristisch erklären. Dann sagt sie sich: "Der kann mir nicht weglaufen." Oder: "Er sitzt im Rollstuhl, da habe ich vielleicht ganz gute Chancen, weil der vielleicht sonst nicht so viele Angebote kriegt." Vielleicht ist das auch eine Denkweise, oder?

Abgesehen davon glaube ich, dass es nochmal ein ganz großer Unterschied ist, ob man als Mann eine Behinderung hat oder als Frau. Ich denke, dass Männer viel zu banal denken und immer diese Perfektion suchen, Frauen sind da viel weiter und viel intelligenter. Ich würde sagen, es geht ihnen eher um die Persönlichkeit des Mannes. Sie setzen eher darauf den Fokus.

Das würde ich natürlich gerne so stehen lassen, aber nach Ihren ganzen Recherchen und Treffen: Was wünschen sich Menschen – ganz besonders die mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, wenn sie auf Partnersuche sind?

Auf jeden Fall erstmal eine Chance. Also: Gebt uns eine Chance, uns zu beweisen, als Persönlichkeit, als Mensch. Und wenn dann die Behinderung immer noch so sehr im Vordergrund steht, dann ist es auch okay. Dann muss man ehrlich sein und sagen: "Tut mir leid, es stört mich. Ich kann damit nicht so gut umgehen." Das ist dann halt einfach so. Dann ist es ja auch nicht die richtige Person für den Menschen mit der Behinderung. Das ist ja auch eine gegenseitige Annahme der Sache. Also muss es ein gegenseitiges Aufeinander-Zukommen und auch eine Chance geben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.

