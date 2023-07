"Hier & Dort" erzählt die Geschichte von Haris und seiner Familie. Haris ist ein Teenager mit bosnischen Wurzeln. Er ist in Dresden geboren und aufgewachsen, fühlt sich deutsch. Mit 16 Jahren gerät sein Alltag aus den Fugen. Eigentlich steht nun eine unbefristete Niederlassungserlaubnis in Aussicht, doch seine Mutter und er bekommen nur ein dreimonatiges Visum. Fortan müssen sie wieder und wieder beim Amt erscheinen. Ihre Situation wird zunehmend unerträglich. Dürfen und wollen sie weiter in Deutschland bleiben? Dokumentarisch-beobachtend erzählt der Film aus dem Haris' Alltag, die Familiengeschichte und Haris' Suche nach der eigenen Identität.

Unter dem Titel "Hier & Dort" lief der Film in der Schauburg in Dresden. Bildrechte: Farbfilm Verleih

Kinopremiere hatte der Dokumentarfilm am 6. Januar in Dresden im Filmtheater Schauburg. Regisseurin Bettina Renner und Protagonisten aus dem Film waren dabei. Zu sehen ist im MDR Fernsehen eine zweiteilige Fernsehfassung am 9. und 16. Januar unter dem Titel "Was heißt hier Heimat?"