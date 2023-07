Feuer und Flamme - Voller Einsatz für den Nachwuchs

Kein Tag vergeht, an dem Dirk Richter nicht mit Hockey zu tun hat. Ob in der Familie, als Trainer einer Jugendmannschaft oder als Mitglied der Vereinsleitung - Hockey ist immer Thema. Der Maschinenfahrer investiert den größten Teil seiner Freizeit in den "Cöthener Hockey Club". Hier auf dem Platz hat Dirk Richter sein zweites Zuhause.

Man investiert viel Zeit. Aber man macht das für den Verein und so lange es Spaß macht, ist es okay.

Mit dem Verein, den es schon seit 1902 gibt, gehörte Dirk Richter zum letzten DDR-Meister. Und noch immer ist der Verein erfolgreich, stellte einen Spieler in der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Rio. Nun macht sich der 52-Jährige Gedanken. Wie kann er seine Jungs motivieren, in dieser Saison erfolgreich zu spielen? Den 13- bis 14-Jährigen bringt er nicht nur die Technik des Spiels bei, sondern auch, was es bedeutet, gemeinsam für den Erfolg zu trainieren und miteinander schwierige Situationen und Niederlagen zu bewältigen.