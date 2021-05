Nah dran | MDR FERNSEHEN | 06.05.2021 | 22:40 Uhr Männerleben – Zwischen Familie, Fußball und Karriere?

Für den Mann von heute ist es oft nicht einfach, seine Rolle zu definieren. Michael Hofmann, Kultursoziologe in Jena und Dresden, erforscht seit vielen Jahren die Rolle des Mannes in der Gesellschaft. Hofmann kommt zu dem Schluss, dass es in der modernen Männlichkeit eine Spannung zwischen dem starken Kerl und dem sogenannten Softie gebe: