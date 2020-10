Für Webseiten gehört die Wahrnehmbarkeit zu einem der wichtigsten Prinzipien der Barrierefreiheit. Da Screenreader nur Textinhalte vermitteln, müssen etwa Grafiken mit Beschreibungen versehen sein. Außerdem sollten die Seiten per Tastatur bedienbar sein. Problematisch seien zum Beispiel Aufklapp-Menüs, die sich nur per Mausklick öffnen lassen oder Links und Buttons, deren Funktion nicht beschrieben ist, erklärt Oliver Nadig: "Die Anforderungen an barrierefreie Hard- und Software hört sich schwer erfüllbar an, lässt sich aber leicht und kostengünstig umsetzen, wenn die Barrierefreiheit schon bei der Planung und Entwicklung mit bedacht wird."