Auf ein Wunder hofft so mancher - gelegentlich soll es auch welche geben - vor allem bei der Überwindung von schweren Krankheiten. Immer wieder hört man, jemand sei wie durch ein Wunder genesen. Auch Christel Kinzel aus Thüringen erzählt davon. Sie und ihre Zwillingsschwester zogen sich als Kleinkinder eine schwere Vergiftung zu. Ihre Zwillingsschwester überlebte nicht, auch Christel hatten die Ärzte aufgegeben. Da fuhr ihr Vater zur Wallfahrtskapelle nach Etzelsbach und wischte dort mit einem Tuch über das Gnadenbild der Mutter Gottes. Das Tuch brachte er zu seinem kranken Kind und bat den Arzt, es der Tochter, so sie die Operation überstünde, auf die Brust zu legen.



Warum Christel überlebt hat und ihre Schwester sterben musste - die Ärzte konnten sich das nicht erklären. Wir trafen Christel Kinzel in Etzelsbach und sprachen mit einem Mediziner. Und wir fragten die katholische Amtskirche, was sie Wundern sagt?