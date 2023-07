In Deutschland sind laut Schätzungen derzeit rund 100.000 Kinder von der Inhaftierung eines Elternteils betroffen. Meist ist es der Vater. Die Mütter wiederum, die auf einmal alleinerziehend sind, brechen den Kontakt zu ihren Partnern statistisch gesehen meist nach etwa zwei Jahren ab. Den Kindern erzählen sie oft nicht, wo der Papa wirklich ist, sprechen von Montage, Krankenhaus, Ausland.

Für Christians Familie hat sich das ganze Leben geändert. Der 27-Jährige ist zweifacher Vater und verbüßt eine sechsjährige Haftstrafe wegen Raub, Waffenbesitz und Körperverletzung. Alle 8 Wochen wird er kurzzeitig in ein anderes Gefängnis verlegt, das hundert Kilometer entfernt liegt. Dort darf er zwei Stunden mit seinen beiden Kindern spielen. Die Mutter seiner Kinder hat sich von ihm getrennt, und Christian ist froh, dass er wenigstens wieder seine Kinder sehen kann.

Auch der 23-jährige Pascal hat zwei Kinder. Wegen schwerer Körperverletzung sitzt er eine Haftstrafe von über drei Jahren ab. Zur Pflegemutter seines Sohnes hat er guten Kontakt. Sie kommt ihn auch regelmäßig mit dem Jungen besuchen. Das weiß er zu schätzen, denn seine Kinder sind ihm Lebenselixier. "Ohne die geht gar nichts, sie sind das Einzige, warum ich das hier drin alles durchsehe", sagt er. Und Torsten, der 7 Jahre absitzen muss, kann an seine zehnjährige Tochter nur Briefe schreiben. Die Mutter möchte keinen Kontakt mehr zum straffälligen Vater. Verständnis finden die Drei in der Väter-Gruppe der JVA Geldern. Hier tauschen sich Väter über Fragen rund um das Elternsein aus. Anstehende Besuche werden mit einem Seelsorger besprochen. Der Leiter der JVA kennt die Probleme der Väter.

Inhaftierte Väter im Gespräch mit Seelsorger Hans-Gerd Paus in der JVA Geldern.

Katrin Schaefer ist Angehörigenbeauftragte in der JVA Dresden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der JVA Dresden hingegen wird mit dem Konzept eines familienorientierten Vollzugs gearbeitet. In den Väterstationen werden die Gefangenen pädagogisch unterstützt. Es gibt neben zusätzlichen Besuchstagen und kindgerecht ausgestatteten Besucherräumen auch eine Angehörigenbeauftragte, an die sich die Familien mit ihren Fragen wenden können.