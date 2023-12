Doch das hält nicht lange an und Hitler verbannt per Befehl die religiösen Sendungen aus dem Radio. Auch erboste Zuschriften von Hörerinnen und Hörern können daran nichts ändern. Der Befehl hat Bestand.

Christhard Wagner, der ab 2011 zehn Jahre lang Beauftragter der evangelischen Kirche beim Thüringer Landtag war, erinnert sich an die Hoffnungen im Wende-Jahr 1989: “ Wir hatten 1989 recht naive Träume. Es öffneten sich viele Türen, aber nicht für uns allein. So schwierig es war, in der DDR Öffentlichkeit herzustellen, so schwierig ist es heute, in der Flut der Bilder und im Lärm der Stimmen wahrgenommen zu werden.“