Die Monstranz ist ein spezielles Gefäß, in dem der Leib Christi zur Schau gestellt wird.. Die Monstranz ist einer Sonnenscheibe nachempfunden und oft prunkvoll mit Edelsteinen geschmückt. In ihrer Mitte befindet sich die geweihte Hostie. Zu Fronleichnam wird an Fronleichnam durch die Straßen getragen. Damit alle Jesus Christus anbeten können.