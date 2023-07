Karl und Nina haben ihr ganzes Leben auf den Leistungssport ausgerichtet. Beinahe täglich trainieren sie für den Erfolg und müssen auch schon mal Niederlagen ein- und wegstecken. Und dann ist ja auch noch die Schule...

Der Traum vom Erfolg

Karl, 12, eifert Michael Phelps hinterher. Bildrechte: MDR/Susann Reich Karl ist Schwimmer, besucht das Leipziger Sportgymnasium und hat ein großes Vorbild: US-Amerikanischer Michael Phelps, der beste Schwimmer aller Zeiten. Weil Karl selbst einmal so gut werden will, sind so einige Nachteile auf dem Weg zu dieser Karriere für ihn kein Problem. Er wohnt im Internat und hat kaum Freizeit. Denn fünf Mal pro Woche heißt es für den 12-Jährigen: Trainieren, trainieren, trainieren. Und regelmäßig steht er zum Wettkampf auf dem Startblock bereit, um zu gewinnen. Karls Ziel: Olympiasieger.

Nina Räcke, 15 Jahre, will Fußball-Profi werden. Bildrechte: MDR/Susann Reich Auch die 15-jährige Nina hat ein großes Vorbild: Mats Hummels, der Innenverteidiger beim FC Bayern München. Und Nina spielt in der gleichen Position. Sie ist Innenverteidigerin beim Magdeburger Frauen-Fußballclub und spielt in der Bundesliga der B-Juniorinnen. Ihr Traum ist es, nach dem Abitur vom Fußball leben zu können und in der Bundesliga zu spielen. In Deutschland können das nur die absoluten Top-Spielerinnen. Eine Knöchelverletzung hat ihr bereits gezeigt, dass der Weg dahin nicht gradlinig verläuft.



Karl und Nina wissen, dass sie nicht nur im Sport, sondern auch in der Schule gut sein müssen. Denn sonst wird es schwierig, für Trainingslager und Wettkämpfe vom Unterricht freigestellt zu werden.

Eigenverantwortlich den Alltag meistern

Sport und Schule unter einen Hut zu bringen und in beidem die beste Leistung abzurufen, das ist eine große Herausforderung für Karl. Seitdem er im Internat ist, ist der 12-Jährige von Montag bis Freitag für sich selbst verantwortlich. Er muss selbst für Ordnung sorgen, sich um seine Schwimmsachen kümmern, seinen Tagesablauf im Auge behalten. Hinzu kommt, dass er der einzige seines Alters ist, der im Internat wohnt. Seine Klassenkameraden kommen aus der Stadt oder dem Umland. Karl nimmt das mit der ihm eigenen Gelassenheit. "Es ist nun mal so", sagt er sich. Nur die Familie wünscht er sich doch manchmal her.

Man wünscht sich schon mal an einem Tag, wo man Stress hat, 20 bis 25 Minuten mit der Familie zu verbringen. Karl von Thun