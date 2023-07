Glasbläser: Wenn die Existenz von Christbaumkugeln abhängt

Helmut Bartholmes versucht jeden Tag, sich auf seine Arbeit als Glasbläser zu konzentrieren. Und doch denkt er immer an Corona: "Ich habe schlaflose Nächte. Wir hängen mit der ganzen Familie an diesem Betrieb. Und wenn da Märkte und Einnahmen wegbrechen, dann hat man Angst."

Helmut Bartholmes sorgt sich um seinen Handwerks-Betrieb. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Und zwar Angst um seinen Familienbetrieb in Thüringen, den er in fünfter Generation führt. Seine Kunden schätzen die kunstvolle Handarbeit. Bis zur Pandemie waren die Auftragsbücher voll. Nun sind Ausstellungen, Messen und Weihnachtsmärkte abgesagt. Die Folgen reichen weit. "Normalerweise erzielen wir in der Vorweihnachtszeit Einnahmen, mit denen wir noch im Januar und Februar unsere Leute bezahlen. Das bricht in diesem Jahr weg. Dazu kommt, dass wir Kunden haben, die von uns beliefert worden sind, die auch wieder auf Weihnachtsmärkten wären, und ihre Waren nun auch nicht loswerden. So werden die bei uns auch im nächsten Jahr keinen Weihnachtsbaum-Schmuck kaufen", sagt Helmut Bartholmes.