Marie – Mit Kind und Rollstuhl

Tom Lemke: Gedanken zur Arbeit am Film Als ich nun, nachdem der Film fertig ist, in meinen Aufzeichnungen stöberte, fand ich mein erstes Exposé zu diesem Film. TROTZDEM MUTTER, stand da als Überschrift über dem Text. Da hatte ich Marie noch nicht persönlich getroffen. Na klar, dachte ich mir damals, die Geschichte hat etwas mit Kampf und Durchsetzungskraft zu tun. Marie zeigt der ganzen Welt, dass sie auch im Rollstuhl eine Mutter sein kann.



Diese Geschichte steckt auch heute im Film drin, aber verschwunden ist das TROTZDEM. Mein TROTZDEM, das ich dem Ganzen oben drauf setzen wollte. Unbewusst hatte ich in eine Schublade gegriffen. Schon nach dem ersten Treffen mit Marie war mir klar, dass es so überhaupt nicht funktioniert. TROTZDEM ist anmaßend, allein deshalb, weil ich als gehender Mensch gar nicht weiß, was es bedeutet, im Rollstuhl zu sitzen. Es ist ein Vorurteil. Das Wort war Ausdruck meiner eigenen Unsicherheit und Angst.



Ich war etwas erschrocken darüber, dass ich etwas Grundlegendes meiner Arbeit zunächst übersehen hatte.



Ob als Filmemacher, Regisseur oder Autor ... ein Film beginnt für mich beim Menschen. Hier stand für mich zuallererst lediglich die Rollstuhlfahrerin im Zentrum. Doch Marie hat mich auf eine Reise mitgenommen, die meine Perspektive auf das Leben von Menschen mit Behinderung verändert hat. Sie hat mich für Momente an ihrem Leben teilhaben lassen und mir dadurch die Chance gegeben, dass ich es selbst begreife.



Irgendwann habe ich den Rollstuhl gar nicht mehr primär wahrgenommen. Wenn es Situationen gab, wo sie mit dem Rollstuhl an Grenzen kam, wurden sie fast beiläufig gelöst. Es waren keine Probleme in dem Sinne, es war Alltag. Nur anders, als ich ihn kenne.



Das Wort TROTZDEM ist verschwunden. Letztendlich setzt der Titel des Filmes ihren Namen, MARIE, in den Vordergrund. Der Zusatz "Mit Kind und Rollstuhl" beschreibt eine Aufgabe, die sie alltäglich löst.



