Für die Christen gehört zu Gott auch der Heilige Geist. Doch was oder wer ist der Heilige Geist? Auf der Suche nach Erleuchtung erkundet "Nah dran" was hinter diesem Spirit steckt. Zwischen tiefem Glauben und religiöser Ekstase erfahren wir, was Pfingstgemeinden sind und was es heißt "in Zungen zu reden". Wir wollen wissen, welche magische Anziehungskraft Pilgerstätten und heilige Orte in Mitteldeutschland haben. Und wir fragen, was ein Wunder ist.