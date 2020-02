Nadja Storz ist beim MDR bereits ein bekanntes Gesicht. Nachdem die gebürtige Erfurterin in Leipzig ein Journalistik-Studium absolvierte, startete sie 2007 ein Redaktionsvolontariat beim MDR. Dort konnte sie ihre journalistischen Fähigkeiten weiter vertiefen. Nach einer Zwischenstation bei einem Berliner Radio-Sender kehrte Nadja Storz nach Leipzig zurück und ist seitdem haupsächlich für MDR AKTUELL tätig.

Nadja Storz Bildrechte: MDR/Daniela Höhn

Bei aller Leidenschaft für das Aktuelle, schätzt sie an ihrer neuen Aufgabe, dass hier auch Zeit für die leisen Töne ist. "Ich glaube, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Wir hören nur wirklich viel zu selten zu", so Nadja Storz.



Die Vereinbarkeit von Familie und Karriere ist Nadja Storz besonders wichtig, denn sie ist zweifache Mutter. Den Spagat zwischen Familienleben und journalistischem Alltag versucht sie auch in Zukunft, als neue Moderatorin von "Nah dran" zu meistern.