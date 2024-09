Ulrike Greim folgt auf Pfarrer Holger Treutmann, der das Amt des evangelischen Senderbeauftragten seit 2016 innehatte. Treutmann wechselt als persönlicher Referent in das Büro von Tobias Bilz, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens.

Zum Sendegebiet des MDR gehören Teile der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens, die Evangelische Landeskirche Anhalts sowie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Der MDR ist nach seinem Staatsvertrag verpflichtet, ihnen Drittsendezeiten in angemessenen Umfang zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen.

Anja Weber, Redaktionsleiterin Religion und Gesellschaft: "Wir freuen uns sehr, dass mit Ulrike Greim eine Frau und gelernte Journalistin für die Aufgabe als Senderbeauftragte gewonnen werden konnte." Saskia Barthel, die als Fachredakteurin Religion eng mit Ulrike Greim zusammenarbeiten wird, ergänzt: "Ulrike Greim hat als Journalistin für den Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet. In dieser Zeit habe ich sie als eine kluge und leidenschaftliche Kollegin kennengelernt. Mit Ulrike Greim wird das Team der Senderbeauftragten um mindestens zwei Perspektiven reicher. Nicht nur um die Perspektive einer Frau, sondern auch um die Perspektive einer früheren Kollegin."

Ulrike Greim wurde 1971 in Friedrichroda geboren. Nach ihrer Ausbildung zur religionspädagogischen Gemeindemitarbeiterin absolvierte sie ein Volontariat bei der "Thüringer Allgemeinen“. Ab 1996 arbeitete sie als Reporterin und Redakteurin für den MDR und weitere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Von 2002 bis 2010 war Ulrike Greim für den Deutschlandfunk Landeskorrespondentin in Thüringen. Seit 2011 ist sie Rundfunkbeauftragte der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland sowie der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Dieses Amt wird sie neben ihrer Stelle als Senderbeauftragte noch bis März 2025 teilweise weiterführen.