Im Wandel der Zeiten Im Zeichen des Kreuzes

Schon der Apostel Paulus wusste, wie provozierend das Kreuz wirkt. Den Juden sei es "ein Ärgernis", den Griechen "eine Torheit", schrieb er im ersten Brief an die Korinther. Das Symbol irritiert bis heute. War das Kreuz doch erst Folter- und Hinrichtungsinstrument, erst später ein Zeichen der Trauer, aber auch der Hoffnung auf Erlösung. So wie die Bedeutung änderte sich auch die Gestalt des Kreuzes im Laufe der Jahrhunderte immer wieder.