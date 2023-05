(christlich)

Der Dreifaltigkeitssonntag findet am ersten Sonntag nach Pfingsten statt. Der Tag ist dem Glauben an die Dreifaltigkeit (katholisch) beziehungsweise an die Dreieinigkeit (evangelisch) Gottes gewidmet. Christinnen und Christen glauben, dass Gott zugleich Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Der Dreifaltigkeitssonntag leitet die zweite Hälfte des Kirchenjahres ein.

(alevitisch)

Jährlich im Juni feiern Alevitinnen und Aleviten ein mehrtägiges Gedenkfest zu Ehren Abdal Musas. Der Geistliche erneuerte das alevitische Gebetsritual. Abdal Musa lebte im 13./14. Jahrhundert in Persien, auf dem Gebiet des heutigen Irans. Einer Sage nach konnte er den Lauf des Wassers beeinflussen. So ließ er es im Sommer und im Winter von unterschiedlichen Seiten eines Berges herabfließen.

Höhepunkt des Fests bildet der Gottesdienst "Abdal Musa Cem". Dabei wird gebetet, gesungen und getanzt. Bei einer Cem-Zeremonie gibt es keine Sitzordnung getrennt nach Geschlechtern. Es ist es üblich, sich im Halbkreis zusammen zu setzen, sodass sich alle Anwesenden gegenseitig in die Augen schauen können.

(römisch-katholisch)

Seit dem 13. Jahrhundert feiert die römisch-katholische Kirche das "Fest des allerheiligsten Leibes und Blutes Christi". Nach katholischem Verständnis wird Jesus Christus in der Heiligen Messe in Brot und Wein gegenwärtig. Die Bezeichnung "Fronleichnam" stammt aus der Entstehungszeit des Festes vor rund 750 Jahren. Sie leitet sich aus den mittelhochdeutschen Begriffen "Fron" für "Herr" "Lichnam", was den lebendigen Leib bezeichnet, ab.