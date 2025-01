Interreligiöser Kalender

(syrisch-orthodox, koptisch-orthodox)

In den syrisch-orthodoxen und koptisch-orthodoxen Kirchen erinnert man seit dem sechsten Jahrhundert beim dreitägigen Fasten an die Geschichte von Jona und der Stadt Ninive aus dem Alten Testament.



Der Prophet Jona wurde von Gott in die Stadt Ninive gesandt, um die Menschen der Stadt zu bekehren, die sich von ihm abgewandt hatten.

(alevitisch)

Mit einem zweitägigen Fasten ehren Alevitinnen und Aleviten ihren Schutzpatron Bozatli Hizir. Einer Überlieferung zufolge kam er Menschen in Not auf einem grau-weißen Schimmel zu Hilfe, die ihn mit "Eile herbei Hizir" gerufen hatten. Eine andere Erzählung besagt, dass Hizir Noah zu Hilfe geeilt war, um die mit Menschen und Tieren beladene Arche vor der Sintflut zu retten. An den Abenden der Fastenzeit werden Hizir Lokmasi (Gaben für Hizir) gebacken. Das Ende der Fastenzeit wird mit einer Zeremonie in den Versammlungsräumen, den sogenannten Cem-Häusern, gefeiert.

(thai-buddhistisch)

Das buddhistische Magha Puja-Fest, auch Makabuscha oder Makha Bucha genannt, erinnert an ein spontanes Treffen von 1.250 Mönchen. Das genaue Datum des Treffens ist nicht überliefert. Das Treffen ist auch als "Vierfache Versammlung" bekannt. Die Bezeichnung spielt darauf an, dass sich alle Mönche, sogenannte Arahants (Erleuchtete) ohne vorherige Absprache um den Vollmondtag des Monats Magha versammelten.

In Erinnerung an dieses Treffen findet in einer Nacht Mitte/Ende Februar oder Mitte März, je nach Vollmond, eine von Mönchen und Nonnen angeführte Prozession statt. Die Gläubigen tragen dabei dreifache Opfergaben: Eine brennende Kerze, drei brennende Räucherstäbchen und einen Blumenkranz oder eine frische Blüte. Mit diesen Gaben erinnern sie an die sogenannten drei Juwelen des Buddhismus: Buddha, Dharma (Buddhas Lehren) und Sangha (die buddhistische Gemeinschaft).

(jüdisch)

Am 13. Februar feiern Jüdinnen und Juden Tu biSchwat, das Neujahrsfest der Bäume. Im Mittelpunkt steht die Natur, die aus dem Winterschlaf erwacht. In Israel wird das Neujahrsfest der Bäume vor allem mit Schulkindern gefeiert, die diesen Tag neue Bäume pflanzen. Einer anderen Tradition folgend werden an Tu biSchwat verschiedene Früchte gegessen, mit denen Israel gesegnet ist, vor allem Oliven, Datteln, Trauben, Feigen und Granatäpfel.

(römisch-katholisch)

Der 14. Februar ist ein Tag, an dem sich Liebende kleine Geschenke machen. Hierzulande sind das meist Blumen. In Finnland werden Karten verschickt, während sich Liebende in Japan mit Schokolade beglücken.