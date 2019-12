Drei goldene Kugeln und andere Legenden

Ikone des heiligen Nikolaus Bildrechte: imago/imagebroker/schauhuber Eine Legende berichtet von drei Mädchen, denen Nikolaus jeweils einen Sack voll Gold als Mitgift gegeben haben soll, um sie vor der Prostitution zu bewahren. An diese sprichwörtliche Großzügigkeit des Nikolaus erinnern auch drei goldene Kugeln, die häufig vor Pfandhäusern angebracht sind. Auch soll Nikolaus ein Schiff vor dem Schiffbruch bewahrt haben, was ihn zum Schutzheiligen der Seefahrer macht. Eine weitere Legende erzählt von einem Fleischer, der drei Knaben tötete, um ihr Fleisch zu pökeln und zu verkaufen. Nikolaus entdeckte das Verbrechen und erweckte die Jungen wieder zum Leben. Kaiser Konstantin baute ihm zu Ehren eine Basilika in Konstantinopel.



Im Laufe der Jahrhunderte avancierte Nikolaus zu einem der am meisten verehrten Heiligen der Ost- und Westkirchen. Viele Legenden über seine Wohltätigkeit wurden gesponnen. In Nordeuropa verwob sich der Nikolauskult wahrscheinlich mit den nordischen Mythen von Thor. Deshalb brachte man Nikolaus mit winterlicher Stimmung und Dingen wie Schnee, Nüssen und Stechpalmen in Verbindung.

Die Truppen der süditalienische Stadt Bari überfielen im Jahr 1087 die Stadt Myra und raubten die Gebeine des Heiligen Nikolaus. Einer Überlieferung zufolge sollen die Reliquien später dann von Bari in die Jerpoint-Abtei im irischen County Klicken überführt worden sein.

Stiefel vor der Tür

In Deutschland und den Niederlanden entstand der Brauch, dass der heilige Nikolaus den Kindern in der Nacht Geschenke brachte. Dies gab im 19. Jahrhundert den Anstoß zu seiner Verwandlung in den Weihnachtsmann Santa Claus (abgeleitet vom holländischen Sinterklaas). Holländische Siedler brachten den Nikolausbrauch nach Amerika.

Der in Deutschland geborene und Amerika berühmt gewordene Pressezeichner Thomas Nast Bildrechte: dpa Der eigentliche Erfinder des heute verbreiteten Bildes vom Nikolaus als rundlichen Weihnachtsmann war der Karikaturist Thomas Nast (1840-1902), der 1846 aus dem pfälzischen Landau mit seiner Familie in die USA auswanderte.



Dort wurde er zum bedeutendsten amerikanischen Karikaturisten des 19. Jahrhunderts und prägte viele amerikanische Symbole und den Präsidentschaftswahlkampf. Für das populäre Blatt "Harper’s Weekly" zeichnet er 1862 seine berühmteste Figur: Santa Claus.