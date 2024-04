Gedanken zur Ökumene (2020)

Warum dann noch dieses mühsame Suchen nach einem theologischen Konsens, dieses Ringen um den größtmöglichen gemeinsamen Nenner? Was bringt das heute, wo doch vielen Zeitgenossen die Bibel ein Buch mit sieben Siegeln ist? Weil heute immer noch gilt, was in der Geburtsstunde der Ökumene den Anstoß gab: Damals, 1921 auf der Weltmissionskonferenz, waren die Teilnehmer überzeugt, dass sie nur glaubwürdig die Botschaft von Jesus Christus in die Welt tragen können, wenn sie sich um Gemeinschaft untereinander bemühen. Eine zerstrittene Christenheit gibt kein einladendes Bild ab.