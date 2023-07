Zusammen mit einer Herde von 400 Tieren kümmert sich Kerstin Doppelstein um die Leipziger Deiche, den trockenen Elsterstausee und allerlei Flächen am Cospudener See. Das fünfte Jahr nun schon, und dieses ist das entscheidende: Endlich soll es sich rechnen - sonst muss die Schäferin umsatteln.

Die 35-Jährige hat Biologie studiert, hatte gar eine Promotionsstelle an der Uni Leipzig. Doch dann entschied sie sich für die Schafe und gegen den Schreibtisch. Die Großstadtschäferin mag dieses einfache Leben, auch wenn es oft hart ist. Ihre Woche kennt keine Ruhe, der Arbeitstag beginnt um halb acht und endet nicht vor elf in der Nacht. Ihr Leben ist bescheiden bis zur Selbstausbeutung. Geld für die Landschaftspflege der Schafe bekommt Kerstin Doppelstein erst im Herbst, bis dahin muss sie irgendwie über die Runden kommen. Die junge Schäferin hat einen Plan, sie weiß ganz genau, was sie in welcher Zeit geschafft haben muss.