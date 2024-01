Projekt: "Verrückt? Na und!" inittiert vom Irrsinnig Menschlich e.V. * Irrsinnig Menschlich e.V., gegründet 2000 von Dr. Manuela Richter-Werling und dem Psychiater und Stigmaforscher Prof. Matthias C. Angermeyer, will über seelische Erkrankungen informieren und so Vorurteile abbauen. Richter-Werlings Antrieb war die Hilf- und Sprachlosigkeit in der Familie, als ihr Bruder in der Schulzeit seelisch erkrankte.



* Aus der Erkenntnis heraus, dass Stigmatisierung einer der schwerwiegendsten Gründe für Betroffene ist, rechtzeitig Hilfe zu suchen, selbst wenn es wirksame Behandlungsmöglichkeiten gibt.



* Die Mehrheit aller seelischen Erkrankungen beginnt vor dem 20. Lebensjahr, in einer Zeit, die für eine gute Entwicklung insgesamt wichtig ist.



* Deswegen geht der Verein mit dem Projekt "Verrückt? Na und!" auch in Schulen, um seelische Gesundheit zum Thema zu machen, mit dem Ziel über Erkrankungen aufzuklären und Auswege aus seelischen Krisen zu vermitteln. Und das nicht nur durch Fachexperten, sondern auch Menschen, die seelische Krisen bewältigt haben.



* Sachsenweit gibt es inzwischen drei Regionalgruppen, dazu kommen weitere in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Rund 70 Regionalgruppen gibt es bundesweit, auch in Tschechien, der Slowakei und Österreich machte das Projekt Schule.