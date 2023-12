Bildrechte: IMAGO / Eibner

Spendenaktionen der Kirchen starten Wenn Spendensammeln schwerer wird

01. Dezember 2023, 12:00 Uhr

Traditionell beginnen die kirchlichen Hilfswerke "Brot für die Welt" und "Adveniat" ihre bundesweiten, weihnachtlichen Spendenkampagnen am 1. Advent. In diesem Jahr startet das evangelische Hilfswerk in Leipzig, das katholische in Erfurt. Angesichts des Mitgliedschwundes der Kirchen und der aktuell zahlreichen Krisen wird es für kirchliche Hilfswerke immer schwieriger, Gelder für ihre Projekte zu sammeln.