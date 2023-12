Stichwort: Epiphanias oder Dreikönigstag * Zum kirchlichen Fest Epiphanias, besser als Dreikönigstag bekannt, besuchen - von einem Sternenträger angeführt - als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidete Mädchen und Jungen die Gemeindemitglieder.



* Das aus dem Griechischen stammende Wort Epiphanias für Erscheinung wird in der heutigen Zeit als christliches Fest am 6. Januar begangen.



* Erscheinung bedeutet dabei für die Gläubigen die menschliche Gegenwart Gottes in der Person Jesu Christi. Im Volksmund sind auch die Namen Dreikönigsfest, Dreikönigstag oder Heilige Drei Könige gebräuchlich. Der zwölfte Tag nach dem ersten Weihnachtsfeiertag gilt nach biblischer Überlieferung als Tag der Ankunft der drei Weisen aus dem Morgenland in Bethlehem.