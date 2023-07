Der Kampf ums Erbe - Wenn aus Verwandten Feinde werden

Hans Forstmaier sitzt mit seiner Familie am Frühstückstisch und weint. Es ist das erste Mal, dass seine Frau Rosi und die fünf Kinder Tränen bei dem handfesten Landwirt sehen. Der Grund für Hans' Trauer ist nur allzu verständlich: In wenigen Minuten muss er mit seiner Familie den Bauernhof in Oberbayern für immer verlassen. Ein 20 Jahre schwelender Konflikt ums Erbe eskaliert in der Zwangsräumung. Ein Gerichtsvollzieher kommt und wechselt die Schlösser aus, weil seine Mutter und seine vier Schwestern es so wollen.