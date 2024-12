Teilhabe bedeutet auch freie Arztwahl und barrierefreier Zugang

Als Charlotte Zach vor 30 Jahren geboren wurde, trat eine Änderung des Grundgesetzes in Kraft: Nach Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 darf niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Seit 25 Jahren gilt in Deutschland zudem die UN-Behindertenrechtskonvention, die betont, dass Inklusion ein Menschenrecht ist und dass es auch die Barrieren sind, die behindern oder sogar ausschließen von der Teilhabe. Die fängt in der Gesundheitsversorgung eigentlich bei der freien Arztwahl und dem barrierefreien Zugang zu einer Praxis an.

Ein komplexes Problem für körperbehinderte Frauen, die nach einer Gynäkologin suchen, wie Charlotte Zach aus eigener Erfahrung weiß. Eine Stufe am Eingang, eine Brandschutztür ohne elektrischen Öffner, zu kleine Umkleidekabinen sind nicht selten noch Hürden. Hingegen gibt es in Deutschland bis heute lediglich fünf bekannte Spezialambulanzen mit einem Lifter, der hilft beim Umsetzen in den gynäkologischen Stuhl. Ein Missstand, der dazu führen kann, dass Frauen mit Behinderung lieber auf wichtige Vorsorgetermine verzichten und schlimmstenfalls zu spät zum Frauenarzt kommen.

Bündnis Inklusives Gesundheitswesen mahnt Bund

Einen Aktionsplan für ein "diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen" hatte sich die aktuelle Bundesregierung vorgenommen. Schon 2022 sollte das Papier fertig sein. Jetzt, fast zwei Jahre später, gibt es einen ersten Entwurf. Wie es damit nach den Neuwahlen weitergeht, ist nicht abzusehen. Kritische Anmerkungen hat das Bündnis Inklusives Gesundheitswesen schon jetzt. Sprecher Hans-Günter Heiden moniert, das Papier sei viel zu unverbindlich im Hinblick auf die Maßnahmen, es gebe weder klare Fristen noch Sanktionen. Heiden sieht den "Ableismus, also die Voreingenommenheit von Ärzten und Gesundheitslobby" mit als Grund für die mangelhafte Inklusion in der Gesundheitsversorgung: Die Bedarfe von Menschen mit Behinderung würden nicht ernst genommen. Im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz müssten aus seiner Sicht auch Gesundheitsleistungen klarer verankert werden genauso wie Sanktionen:

Es darf nicht folgenlos bleiben, wenn ich Menschen mit Behinderung abweise oder im Krankenhaus sage: 'Ne, wir können kein MRT machen. Da haben wir die Geräte oder die Leute nicht.' Hans-Günter Heiden Bündnis Inklusives Gesundheitswesen

Bremen sieht nach Studie "Handlungszwang" und etabliert Runden Tisch

Oft kämpften die Verbände von Menschen mit Behinderung gegen Windmühlen, stellt Heiden fest. Manchmal bringt das Engagement einzelner Dinge in Bewegung. In Bremen haben sich vor elf Jahren Frauen mit Behinderung stark gemacht für eine barrierefreie gynäkologische Spezialsprechstunde, wie die Aktivistin Swantje Köbsell berichtet. Diese Sprechstunde findet aller drei Wochen statt, sechs niedergelassene Gynäkologinnen teilen sich die Termine als zusätzliche Aufgabe.

Es gibt genug Platz, eine behindertengerechte Toilette und einen Lifter zum Umsetzen der Patientin. Die Untersuchung braucht mehr Zeit, ohne dass die Krankenkassen dafür mehr bezahlen. So wundert es nicht, dass in all den Jahren nicht mehr barrierefreie Praxen in Bremen entstanden sind. Köbsell ist froh, dass es die Ambulanz gibt. Die aber sei eben nur alle paar Wochen besetzt, was lange Wartezeiten mit sich bringe und in Akutfällen schwierig sei.

Es ist dramatischer, als wir uns vorstellen konnten. Arne Frankenstein Landesbehindertenbeauftragter in Bremen

Für das Land Bremen wurde jetzt erstmals in einer Studie ermittelt, wie die Versorgungslage für Frauen mit Behinderung aussieht. Der Landesbehindertenbeauftrage Arne Frankenstein sagt, die Lage sei "dramatischer, als wir uns vorstellen konnten, weil so auch nochmal deutlich wird, dass aufgrund der fehlenden Versorgung Angebote nicht in Anspruch genommen werden und damit auch gesundheitliche Nachteile für Frauen mit Behinderung drohen." Gemeinsam mit der Bremer Referentin für Frauengesundheit Monika Urban soll es nun einen Runden Tisch geben, um beispielsweise Weiterbildungsangebote zu entwickeln. Das Interesse an den Ergebnissen ist Frankenstein und Urban zufolge weit über Bremen hinaus sehr groß.

Die Daten aus dem Bundesteilhabebericht 2019 ergeben, dass in ganz Deutschland nur knapp ein Viertel aller gynäkologischen Praxen barrierefrei zugänglich ist, davon hatten demnach nur 16 Prozent höhenverstellbare Untersuchungsmöbel und nur elf Prozent eine barrierefreie Toilette.



Viel scheint sich nicht geändert zu haben, wie Charlotte Zach bei einer Online-Suche über das Portal der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zeigt. Übrigens würden die Einträge nicht geprüft, merkt sie an. Heißt, dass es beim Besuch der Praxis dann doch unangenehme Überraschungen geben kann. "Ich hatte es schon öfter, dass da 'stufenlos zugänglich' oder 'Fahrstuhl vorhanden' stand. Und dann war da ein Fahrstuhl, aber auf dem Weg dahin vier Stufen." Aktueller und gepflegter sind ihrer Erfahrung nach die Einträge der Arzt-Auskunft der Stiftung Gesundheit.