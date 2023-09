Christus hat den Tod besiegt und ist auferstanden. Dies feiern Christen zu Ostern. Gott hat seinen Sohn geschickt, damit alle Menschen, die an ihn glauben auch auferstehen können. Am Tag des Jüngsten Gerichtes entscheidet sich für die Christen, ob sie in den Himmel oder in die Hölle kommen. Wer gottgefällig gelebt hat, erlangt das ewige Leben im Reich Gottes.