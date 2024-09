St. Marien in Torgau ist eine spätgotische Hallenkirche, ihre Ursprünge reichen bis ins Jahr 1390 zurück. Der romanische Westteil ihres Vorgängerbaus ist noch erhalten. St. Marien ist bekannt für seine Epitaphien und Grabmäler. Erwähnenswert ist die Bronzeplatte für die 1503 in Torgau verstorbene Sophie von Mecklenburg. Etwas berühmter ist jedoch das Epitaph von Katharina von Bora, Witwe Martin Luthers, die auf der Flucht vor der Pest 1552 mit ihrer Kutsche verunglückte, in Torgau ihren Verletzungen erlag und in St. Marien ihre letzte Ruhestätte fand. Das bedeutendste Kunstwerk der Kirche sind Lucas Cranachs "Vierzehn Nothelfer" von 1507.