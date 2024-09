Bildrechte: IMAGO / epd

MDR KULTUR | 29.09.2024 | Ab 10 Uhr + MDR Livestream Live aus Leipzig: 100 Jahre Kirche im Radio – Festgottesdienst aus dem Paulinum

Hauptinhalt

27. September 2024, 17:26 Uhr

Vor 100 Jahren (1923/24) nahmen die ersten Rundfunkanstalten ihren Sendebetrieb auf. Von Anfang an gehörten auch Gottesdienste zum Radio-Programm, bis die Verkündigung in der NS-Zeit verboten wurde. Nach Kriegsende wurde an die Tradition sowohl im Osten als auch im Westen wieder angeküpft, dass Christinnen und Christen im Radio über ihren Glauben sprechen. An das Jubiläum wird am Sonntag mit einem Festgottesdienst aus Leipzig erinnert. MDR KULTUR überträgt live aus dem Paulinum.