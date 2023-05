"Sprachtherapie macht zu jederzeit der Erkrankung Sinn. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo Sie sagen könnten, Logopädie sei nicht nützlich, würde nichts bringen. Was ist die Bedingung? Die Bedingung, die wir im Augenblick sehr gut kennen, ist, dass Sprachtherapie früh einsetzen sollte, am besten schon im Akutkrankenhaus, in der stationären Reha, aber dann auch in den ambulanten Praxen vor Ort. Die zweite Bedingung ist: Wir wissen heute, dass viel viel nutzt. Im Klartext bedeutet das, je mehr Therapie ein Patient pro Woche bekommt, desto mehr sind auch Fortschritte zu erwarten. Und das ist selbst dann der Fall, wenn die Aphasie schon mehrere Jahre besteht" meint der Logopäde Holger Grötzbach.