Barmherzigkeit gilt als eine Leitlinie im Pontifikat von Franziskus. Die Kirche selbst habe sie nötig und auch ihre Mitglieder – Andere nicht verurteilen, sie nicht verdammen, sondern den Mitmenschen verzeihen und sich in Nächstenliebe üben – so zumindest wünscht es sich das Kirchenoberhaupt.

Barmherzigkeit kann man auf unterschiedliche Art und Weise leben. Sieben leibliche und sieben geistige Werken der Barmherzigkeit kennt die katholische Kirche.



Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit (2016) diente in der katholischen Kirche der inneren Einkehr, der persönlichen Glaubenserfahrung, dem Pilgern und der Umkehr. Es fordert dazu auf, die Beziehung mit Gott und zu den Mitmenschen zu erneuern. Wer sich in Barmherzigkeit üben will, sollte die sieben Werke derselben kennen.