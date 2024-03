Für die Kirche und die Gläubigen sind Heilige sehr wichtig. Der Prozess einer Heiligsprechung ist langwierig und genau festgelegt. So gehört es dazu, dass der Heilige in Wartestellung ein Wunder, das nicht mit den Kriterien der Wissenschaft zu erklären ist, bewirkt haben muss. Letztendlich entscheidet aber immer der Papst.



Wie viele Heilige in der Katholischen Kirche verehrt werden, ist nicht genau belegt, aber im sogenannten Martyrologium Romanum waren 2004 6.650 Heilige und Selige verzeichnet.