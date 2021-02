Von Anfang an sind seine Partnerin Susann und die engsten Freunde Teil des Filmprojekts. Die meisten Szenen sind im Stil des Video-Blogs (Vlog) gehalten. "Die Filmproduktion hat sonst immer einen riesigen Vorlauf, eine Idee geht durch tausend Hände und muss abgenommen werden. So konnte ich einfach mit meiner Ausrüstung loslegen und musste mir im Vorhinein keinen großen Plan machen. Es ist ja auch ein extrem intimes Thema und ich wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht. Statt Druck durch ein großes Team um mich herum zu haben, hatte ich die Sache zu jeder Zeit selbst in der Hand. Und in erster Linie diente es dazu, mit meiner Situation umzugehen", erklärt Martin Hommel zu seinem Vlog "Diagnose: Gutartig".