Vorige Woche war bekannt geworden, dass der 28 Jahre alte Terrorverdächtige im Gefängnis "Roter Ochse" in Halle am 30. Mai mehrere Minuten unbeobachtet war. Dabei überkletterte er nach bisherigen Erkenntnissen einen Zaun und versuchte, offene Türen und Gullydeckel zu finden, ehe er wieder in Gewahrsam genommen wurde. Der Vorfall ereignete sich bereits am Pfingstwochenende. Inzwischen ist der Attentäter in die JVA Burg verlegt worden.