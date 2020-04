Andy Staudte ist von Beruf Rechtsanwalt. Seine Fachgebiete sind Verkehrs-, Medizin- und Arbeitsrecht. Staudte arbeitet außerdem als Mediator. Der 32-Jährige ist seit Oktober 2019 beim Verband junger Medienmacher fjp media in Magdeburg beschäftigt. Dort ist er für das Projekt "Fairsprechen" zuständig, das Betroffene von Hass im Netz beraten und die Gesellschaft sensibilisieren will. Bevor Staudte sich um das Projekt kümmerte, arbeitete er unter anderem bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Im Zweitjob arbeitet Staudte in seiner eigenen Rechtsanwaltskanzlei in Magdeburg.



Mit dem Thema Hass im Netz beschäftigt Staudte sich schon seit Jahren. Bei fjp media hat er begonnen, weil er sich in einem sozialen Projekt gegen den Hass engagieren will.

Andy Staudte in der Bibliothek des Verbands fjp media. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer